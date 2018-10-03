В Москве на Арбате открылась фотовыставка, посвященная Адыгее

Адыгея

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В преддверии Дня Адыгеи, который отмечается 5 октября, республиканские власти организуют в Москве цикл тематических мероприятий

Они стартовали с фотовыставки «Открой для себя Адыгею!», которая открылась на Старом Арбате. Экспозиция собрала 20 работ, с помощью которых москвичи и гости столицы смогут познакомиться с самобытной культурой и природой Адыгеи.

«Думаю, что выставка, открывшаяся в таком знаковом месте, станет еще одним шагом к познанию нашего благодатного региона, наполнит сердца людей положительными эмоциями», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Работа выставки продлится до 11 октября.

Сейчас руководство республики ведет переговоры с руководством Московского метрополитена о запуске тематического поезда. Состав будет насчитывать восемь вагонов, украшенных символикой республики, а также изображениями достопримечательностей и местных природных памятников.

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