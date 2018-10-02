В школах Сочи введут раздельный сбор отходов

В школах Сочи вводится экологическая образовательная программа, посвященная раздельному сбору отходов «Твой выбор»

Об этом сообщила начальник управления по образованию и науке администрации курорта Ольга Медведева на планерном совещании в мэрии.

По ее словам, цель программы — рассказать школьникам, что такое раздельный сбор мусора.

«В каждом классе пройдут тематические уроки, школьники будут вести исследовательскую и проектную деятельность. Программой предусмотрена просветительская работа и волонтерское движение», — рассказала Медведева.

Она отметила, что программа завершится 22 апреля, во Всемирный день земли, праздником и подведением итогов.

На совещании напомнили, что с 1 января в Сочи планируется введение раздельного сбора мусора в многоквартирных жилых домах. Мусор будут на четыре фракции: бумага, пластик, текстиль и металлы.