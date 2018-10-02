На Ставрополье три месяца ищут 17-летнюю девушку со шрамом на левой щеке

Ставропольский край

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В Кисловодске возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летней Дианы Эркеновой

Девушка ушла из дома днем 11 июля и до сих пор не вернулась. Она жила в Кисловодске на улице Широкой.

На вид ей от 17 до 19 лет. Рост — 155-160 см. У девушки прямые темно-русые волосы, на левой щеке есть шрам. Эркенова была одета в синие джинсы, светлую футболку, серо-голубые кроссовки, светлую жилетку. При ней был рюкзак, сообщила 2 октября пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Граждан, которые знают что-либо о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (87937) 684-55 или 02.

Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет
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