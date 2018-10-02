В Дагестане после отравления школьников медики осмотрели около 900 детей
В Каспийске врачи проводят осмотры детей после массового отравления школьников
В Каспийской центральной городской больнице остаются 23 школьника, которые накануне поступили в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас медики оценивают состояние детей как удовлетворительное. Отмечается, что пациенты идут на поправку.
Для оказания помощи в Каспийск приехали эпидемиолог и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней, а также главный педиатр минздрава Дагестана. Всех детей осмотрел доцент кафедры инфекционных болезней Дагестанского государственного медицинского университета.
Также для профилактики 32 бригады медработников проводят подворные обходы. По данным на 2 октября, врачи осмотрели около 900 детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.
Как писали Юга.ру, минздрав Дагестана 30 сентября сообщил о госпитализации более 20 детей с признаками кишечной инфекции. По факту массового отравления начали доследственную проверку. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.
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