В Дагестане после отравления школьников медики осмотрели около 900 детей

В Каспийске врачи проводят осмотры детей после массового отравления школьников

В Каспийской центральной городской больнице остаются 23 школьника, которые накануне поступили в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас медики оценивают состояние детей как удовлетворительное. Отмечается, что пациенты идут на поправку.

Для оказания помощи в Каспийск приехали эпидемиолог и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней, а также главный педиатр минздрава Дагестана. Всех детей осмотрел доцент кафедры инфекционных болезней Дагестанского государственного медицинского университета.

Также для профилактики 32 бригады медработников проводят подворные обходы. По данным на 2 октября, врачи осмотрели около 900 детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.