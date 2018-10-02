В Дагестане после отравления школьников медики осмотрели около 900 детей

Дагестан

Распечатать

В Каспийске врачи проводят осмотры детей после массового отравления школьников

В Каспийской центральной городской больнице остаются 23 школьника, которые накануне поступили в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас медики оценивают состояние детей как удовлетворительное. Отмечается, что пациенты идут на поправку.

Для оказания помощи в Каспийск приехали эпидемиолог и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней, а также главный педиатр минздрава Дагестана. Всех детей осмотрел доцент кафедры инфекционных болезней Дагестанского государственного медицинского университета.

Также для профилактики 32 бригады медработников проводят подворные обходы. По данным на 2 октября, врачи осмотрели около 900 детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Как писали Юга.ру, минздрав Дагестана 30 сентября сообщил о госпитализации более 20 детей с признаками кишечной инфекции. По факту массового отравления начали доследственную проверку. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Дети Медицина Отравления
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Виновного в ДТП с тремя жертвами на улице Северной в Краснодаре Артура Швеца просят освободить досрочно
МакГрегор пообещал выбить из Нурмагомедова мозги, а Хабиб назвал себя «дрессировщиком цыплят»
На Ставрополье три месяца ищут 17-летнюю девушку со шрамом на левой щеке
Бензовозам не разрешили ездить по Крымскому мосту
В Дагестане после отравления школьников медики осмотрели около 900 детей
Академия ФК «Краснодар» открыла 14-й футбольный манеж в Краснодаре — на улице Калинина

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале