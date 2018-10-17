В Сочи появится Ассоциация суррогатных мам и доноров ооцитов
В Сочи начнет работу Ассоциация суррогатных мам и доноров ооцитов — ASMED
Организация призвана оказывать помощь тем, кто столкнулся с бесплодием и не может самостоятельно забеременеть и выносить ребенка.
Проблема бесплодия продолжает быть актуальной и касается 15% пар в мире, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Большинство мужчин и женщин могут преодолеть ее благодаря технологии экстракорпорального оплодотворения — ЭКО.
Однако стандартное ЭКО не во всех случаях эффективно: например, когда у женщины плохие половые клетки (ооциты) или происходит самопроизвольное прерывание беременности. Также некоторым женщинам может быть противопоказано вынашивание беременности. В этих случаях необходимо использование в программе ЭКО донорских половых клеток, которыми добровольно делятся здоровые девушки, или участие суррогатной матери — женщины, готовой выносить малыша для другой семьи.
Не все клиники Сочи занимаются поиском доноров и суррогатных матерей. В большинстве случаев пациентам приходится решать этот вопрос самостоятельно или выбирать кандидатуру из небольшого списка, предоставляемого клиникой. У ASMED есть собственная уникальная база потенциальных доноров и сурмам, которые уже готовы вступить в программу ЭКО. Такая помощь добровольна, но не бесплатна: доноры и сурмамы получают вознаграждение, а ASMED гарантирует полное выполнение их обязательств.
ASMED не первый год работает в этой сфере. Центральный офис Ассоциации в Краснодаре был основан в 2015 году, благодаря его работе родилось несколько десятков малышей. Спустя три года ASMED решила расширить географию деятельности и открыть обособленное подразделение в Сочи.
Директор ASMED Елена Литвишко (Кавун) отметила, что услуги Ассоциации пользуются в Сочи спросом.
«Все три года работы мы сталкиваемся с огромным количеством обращений людей из Сочи. Это и пациенты, которые не смогли найти донора или сурмаму в своем городе, и девушки, желающие стать донорами и сурмамами. Мы ожидаем, что услуги подразделения в Сочи будут востребованы среди жителей всей южной части России и Абхазии», — сказала руководитель организации.
Подробную инфомрацию об Ассоциации можно найти на сайте asmed-yug.ru.
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