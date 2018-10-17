В Сочи появится Ассоциация суррогатных мам и доноров ооцитов

В Сочи начнет работу Ассоциация суррогатных мам и доноров ооцитов — ASMED

Организация призвана оказывать помощь тем, кто столкнулся с бесплодием и не может самостоятельно забеременеть и выносить ребенка.

Проблема бесплодия продолжает быть актуальной и касается 15% пар в мире, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Большинство мужчин и женщин могут преодолеть ее благодаря технологии экстракорпорального оплодотворения — ЭКО.

Однако стандартное ЭКО не во всех случаях эффективно: например, когда у женщины плохие половые клетки (ооциты) или происходит самопроизвольное прерывание беременности. Также некоторым женщинам может быть противопоказано вынашивание беременности. В этих случаях необходимо использование в программе ЭКО донорских половых клеток, которыми добровольно делятся здоровые девушки, или участие суррогатной матери — женщины, готовой выносить малыша для другой семьи.

Не все клиники Сочи занимаются поиском доноров и суррогатных матерей. В большинстве случаев пациентам приходится решать этот вопрос самостоятельно или выбирать кандидатуру из небольшого списка, предоставляемого клиникой. У ASMED есть собственная уникальная база потенциальных доноров и сурмам, которые уже готовы вступить в программу ЭКО. Такая помощь добровольна, но не бесплатна: доноры и сурмамы получают вознаграждение, а ASMED гарантирует полное выполнение их обязательств.