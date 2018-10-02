В Ростове на левом берегу Дона загорелась трава на площади 800 кв. метров
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростове-на-Дону 2 октября начался природный пожар
На улице 2-й Луговой, на левом берегу реки Дон, загорелась трава. Площадь возгорания составляет 800 кв. метров. Пожар тушат 16 человек с помощью четырех машин, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.