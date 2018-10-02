В Ленинградском районе за 27 млн рублей реконструируют площадь
В станице Ленинградской благоустраивают Октябрьскую площадь
Работы по реконструкции оценили глава Ленинградского района Владимир Гукалов, руководитель Ленинградского сельского поселения Николай Сидак, представитель подрядной организации, специалисты отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципалитета.
Благоустройство проводят по проекту «Формирование комфортной городской среды». На площади планируют обновить аллеи, уложить тротуарную плитку, установить фонари, скамейки, высадить деревья и кустарники. Площадь реконструируют в едином стилевом решении.
Общая стоимость проекта составляет 27 млн рублей, сообщила 2 октября пресс-служба администрации Ленинградского района.
Как писали Юга.ру, в центре хутора Западного Ленинградского района благоустроят парк.
Правительство в сентябре выделило Краснодарскому краю 100 млн рублей на создание комфортной среды.
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