В Ленинградском районе за 27 млн рублей реконструируют площадь

В станице Ленинградской благоустраивают Октябрьскую площадь

Работы по реконструкции оценили глава Ленинградского района Владимир Гукалов, руководитель Ленинградского сельского поселения Николай Сидак, представитель подрядной организации, специалисты отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципалитета.

Благоустройство проводят по проекту «Формирование комфортной городской среды». На площади планируют обновить аллеи, уложить тротуарную плитку, установить фонари, скамейки, высадить деревья и кустарники. Площадь реконструируют в едином стилевом решении.

Общая стоимость проекта составляет 27 млн рублей, сообщила 2 октября пресс-служба администрации Ленинградского района.