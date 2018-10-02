КЛЮЧАВТО поднялся на 19 строчек в рейтинге крупнейших частных компаний по версии Forbes

Автохолдинг КЛЮЧАВТО вновь вошел в топ-200 крупнейших частных компаний России по итогам 2017 года по версии Forbes

Компания поднялась в рейтинге на 19 строчек и заняла 135-е место в общем зачете, опередив Mail.ru Group, Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева, «Уральские авиалинии» и другие крупные предприятия.

По данным КЛЮЧАВТО, выручка автохолдинга за 2017 год составила 69,3 млрд рублей, что на 32,2% больше в сравнении с данными рейтинга прошлого года. Компания продолжает развитие и активно инвестирует в новые проекты. В этом году запущены сразу шесть дилерских центров КЛЮЧАВТО в Москве (Mitsubishi, Mazda, Nissan, Volkswagen и два автоцентра Hyundai) и четыре на юге страны (KIA и Hyundai в Ростове-на-Дону, SKODA в Сочи, а также Hyundai в Ставрополе).

«Автохолдинг КЛЮЧАВТО в 2017 году продемонстрировал уверенный рост по всем стратегическим бизнес-показателям. Предприятия холдинга реализовали более 52 тыс. автомобилей, сегмент новых автомобилей прибавил 48%, направление КЛЮЧАВТО-Select выросло на 92%. В целом прошлый год стал периодом концентрации на апгрейде внутренней структуры управления, планомерном развитии дилерской сети и определении стратегических направлений работы, среди которых значимое положение в автохолдинге занимает сервисное обслуживание», — отметили в пресс-службе компании.

В рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes входят предприятия, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%.