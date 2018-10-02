В Дагестане из-за режима КТО перекрыли перевал
Дагестан Оксана Васильченко
В Дагестане в связи с введением режима контртеррористической операции 2 октября закрыли Буйнакский перевал
Движение перекрыли на трассе Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб. Водители могут объехать перевал по дороге через поселок Талги.
Перевал откроют после снятия режима КТО, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.
Как писали Юга.ру, в двух районах Дагестана 27 сентября ввели режим контртеррористической операции. Позже силовики заявили об убийстве боевика на территории республики. После этого режим КТО сняли.
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