Умер Роман Карцев

Советский и российский артист Роман Карцев умер 2 октября

Заслуженный артист РСФСР , народный артист России, актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила супруга писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

Карцев с 1975 года начал сниматься в кино. Он прославился благодаря таким фильмам как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».