Умер Роман Карцев
Вся Россия Валерия Дульская
Советский и российский артист Роман Карцев умер 2 октября
Заслуженный артист РСФСР , народный артист России, актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила супруга писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.
Карцев с 1975 года начал сниматься в кино. Он прославился благодаря таким фильмам как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.