Умер Роман Карцев

Вся Россия

Распечатать

Советский и российский артист Роман Карцев умер 2 октября

Заслуженный артист РСФСР , народный артист России, актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила супруга писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

Карцев с 1975 года начал сниматься в кино. Он прославился благодаря таким фильмам как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».

Кино смерть Театры
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье женщина заказала убийство соседей, которые сверлили стену
В Сочи пройдет международный полумарафон на спортивных колясках
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В краснодарской школе неизвестный распылил газовый баллончик. Из здания эвакуировали 800 человек
Отцу Нурмагомедова отказали в американской визе
В Дагестане из-за режима КТО перекрыли перевал

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале