Россияне смогут в течение пяти лет перевести накопления в пенсионный капитал — Центробанк

Россиянам предоставят до пяти лет на принятие решения о переводе пенсионных накоплений в ИПК

Новый законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) предусматривает период от 1,5 до 5 лет на принятие решения о конвертации имеющихся пенсионных накоплений. Такая схема не относится к согласию граждан отчислять взносы на ИПК от своей зарплаты, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова на Форуме Московской биржи в Нью-Йорке.

«В законопроекте будет содержаться юридическая схема, которая предполагает конвертацию обязательств НПФ и ПФР перед физическими лицами в обязательства по ИПК. Мы не говорим о платежах физлиц на свои счета, мы говорим о том, как конвертируются обязательства пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ИПК», — добавил Швецов.

Если гражданин в течение пяти лет не откажется или не примет обязательства по ИПК, то в соответствии с Гражданским кодексом РФ произойдет автоматическое согласие.

Механизм выражения согласия гражданина на отчисление взносов из своей зарплаты на накопительную пенсию на форуме не озвучили. Законопроект опубликуют в ближайшее время.

Как сообщали Юга.ру, 1 октября РБК написали о том, что Минфин и Центробанк решили автоматически переводить граждан на систему индивидуального пенсионного капитала.

«Ведомости» 28 сентября сообщили, что правительство планирует изменить формулу расчета страховых пенсий путем отмены балльной системы. Позже Минтруд опроверг эти сообщения, объяснив, что речь идет о новом порядке индексаций пенсий с 2019 года. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, каким будет средний размер страховой пенсии после повышения пенсионного возраста в стране.