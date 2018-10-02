На Кубани в 2019 году на капремонт многоэтажек выделят 2,27 млрд рублей

В Краснодарском крае на 2019 год денежный лимит для формирования плана капитального ремонта многоэтажек составит 2,27 млрд рублей

Органы местного самоуправления вместе с региональным оператором обследовали многоэтажки, сформировали плановые и промежуточные списки домов, сообщили в пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД».

Сейчас по 651 из 857 домов получили протоколы согласия о проведении капитального ремонта в следующем году.

По 18 муниципалитетам утвердили краткосрочные планы. По ним начали подготовку к аукционам по привлечению подрядчиков. В десяти районах края получили необходимые протоколы общих собраний. По ним устраняют замечания. Одновременно специалисты подготовили проекты муниципальных краткосрочных планов, которые находятся на согласовании.

Еще по 16 муниципалитетам оформляют протоколы общих собраний, идет сбор подписей. Собственникам помещений рекомендуют ускорить процесс принятия решений о проведении капитального ремонта и начале работ.