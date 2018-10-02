В Северском районе сгорел одноэтажный магазин

Краснодарский край

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В станице Смоленской 1 октября сгорел магазин

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 19:32. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на улице Мира в станице Смоленской горит одноэтажное здание магазина. 

Пожар на площади 100 кв. метров локализовали в 20:20, ликвидировать его удалось в 20:55. В тушении были задействованы десять человек и четыре машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 1 октября в Славянском районе на трассе Темрюк — Краснодар во время движения загорелся грузовик. 

МЧС Пожары Происшествия Северский район
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