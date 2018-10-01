В Усть-Лабинске мужчина расстрелял авто с сидящей внутри женщиной

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование дела в отношении 51-летнего жителя Усть-Лабинска, который намеренно расстрелял из пневматического пистолета автомобиль местной жительницы

«Женщина обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к ее иномарке и произвел несколько выстрелов по машине потерпевшей из предмета, схожего с пистолетом, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На авто женщины остались три вмятины, сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

Полицейские составили ориентировку на розыск автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Его заметили на одной из улиц города, а при осмотре нашли там пневматический пистолет.

«В отделе полиции задержанный пояснил, что стрелял по машине потерпевшей из хулиганских побуждений», — отметили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.