На Кубани во время движения загорелся грузовик

Возле станицы Анастасиевской Славянского района 1 октября во время движения загорелся грузовик

Происшествие случилось на трассе Темрюк — Краснодар. В 14:30 спасатели получили сообщение о загоревшемся автомобиле в движении.

В 14:35 сотрудники МЧС прибыли на место и ликвидировали огонь. В тушении приняли участие три человека и пожарная машина, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.