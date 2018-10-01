На Кубани во время движения загорелся грузовик

Краснодарский край

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Возле станицы Анастасиевской Славянского района 1 октября во время движения загорелся грузовик

Происшествие случилось на трассе Темрюк — Краснодар. В 14:30 спасатели получили сообщение о загоревшемся автомобиле в движении.

В 14:35 сотрудники МЧС прибыли на место и ликвидировали огонь. В тушении приняли участие три человека и пожарная машина, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, 30 сентября в Армавире сгорела котельная на территории СИЗО. 

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