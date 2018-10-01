Возле Новороссийска грибники нашли скелет человека

В районе поселков Верхнебаканского и Горного 28 сентября грибники нашли скелетированные останки человека

Днем граждане, которые собирали грибы, позвонили в полицию и сообщили, что нашли скелет человека, фрагменты одежды и обувь.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления личности, времени и причин смерти. Проводится доследственная проверка, сообщила порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.