Возле Новороссийска грибники нашли скелет человека

Краснодарский край

Распечатать

В районе поселков Верхнебаканского и Горного 28 сентября грибники нашли скелетированные останки человека

Днем граждане, которые собирали грибы, позвонили в полицию и сообщили, что нашли скелет человека, фрагменты одежды и обувь.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления личности, времени и причин смерти. Проводится доследственная проверка, сообщила порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Лесное хозяйство Новороссийск Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Дзюба назначен капитаном сборной России
Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций
На Кубани во время движения загорелся грузовик
В России пройдет масштабная проверка учителей на профпригодность
В Дагестане из-за отравления детей в школе СК начал проверку
Возле Новороссийска грибники нашли скелет человека

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале