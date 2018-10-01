Долгожителей Адыгеи поздравили с Днем пожилого человека

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов направил всем долгожителям республики поздравление с Днем пожилого человека, который отмечается 1 октября

Всего в Адыгее живут 29 человек, которым больше 100 лет. Самая старшая долгожительница республики — Фатимет Тоховна Беретарь из Тахтамукайского района, которой в декабре исполнится 113 лет.

Всех долгожителей 1 октября навестили представители органов власти. От имени главы Адыгеи они вручили подарки и именные поздравления.

«В своем обращении к этим гражданам глава Адыгеи Мурат Кумпилов адресовал теплые слова поздравления, благодарности за сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление традиционных устоев, труд, неоценимый вклад в развитие Адыгеи и всей России, а также пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и заботы родных и близких», — отметили в министерстве труда и соцразвития республики.



