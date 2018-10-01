На 95-м году жизни скончался Шарль Азнавур

Во Франции в ночь с 30 сентября на 1 октября умер шансонье Шарль Азнавур

Певцу было 94 года. Он скончался в своем доме на юге Франции, сообщается в твиттере информационного агентства AFP.

Летом Азнавур из-за сломанной руки был вынужден отменить концерты в Японии.

Шарль Азнавур создал около 1,3 тыс. песен и продал более 200 млн дисков.

С 2009 года он был послом Армении в Швейцарии, а также постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН, сообщает RT.