В Горячем Ключе неизвестные пытались взломать часовню
Краснодарский край Ксения Мареич
В ночь на 1 октября неизвестные пытались проникнуть в часовню Иверской Иконы Божией Матери в Дантовом ущелье
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Преступники не смогли взломать замок и попасть внутрь часовни, сообщается в группе «Горячий Ключ онлайн» в социальной сети «Вконтакте».
По факту полиция проводит проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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