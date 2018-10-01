В Горячем Ключе неизвестные пытались взломать часовню

Краснодарский край

Распечатать

В ночь на 1 октября неизвестные пытались проникнуть в часовню Иверской Иконы Божией Матери в Дантовом ущелье

Читайте также:

Преступники не смогли взломать замок и попасть внутрь часовни, сообщается в группе «Горячий Ключ онлайн» в социальной сети «Вконтакте»

По факту полиция проводит проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вандализм Горячий Ключ Полиция Социальные сети Церковь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Возле Новороссийска грибники нашли скелет человека
В Кабардино-Балкарии мужчину будут судить из-за гибели его сына в бассейне
В Горячем Ключе неизвестные пытались взломать часовню
На Кубани трое мужчин сфабриковали аварию, чтобы получить деньги по страховке
На 95-м году жизни скончался Шарль Азнавур
Долгожителей Адыгеи поздравили с Днем пожилого человека

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале