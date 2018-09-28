Адыгея получила 160 экземпляров трехтомника «Письма с фронта»

В Краснодаре к 75-летию освобождения Адыгеи и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков издали новый трехтомный сборник «Письма с фронта»

Книгу передадут во все школьные библиотеки Адыгеи. 28 сентября республика получила 160 экземпляров трехтомника, их привез один из авторов проекта генерал-лейтенант милиции в отставке, Герой труда Кубани Александр Сапрунов, который родился в Адыгее.

В ходе рабочей встречи с главой республики Муратом Кумпиловым Сапрунов рассказал о реализации проекта «Письма с фронта». В трехтомнике собраны воспоминания, очерки, фронтовые дневники, статьи, документы, письма, стихи, фотографии фронтовиков из семейных архивов. В их числе документы о жителях Адыгеи, которые сражались за освобождение Родины от фашистов.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость сохранения исторической правды о Второй мировой войне и решающем вкладе в победу советского народа.

«Высокий патриотический дух и беззаветная любовь к своей родине помогли нашему народу отстоять победу. Память о подвиге поколения победителей нужно пронести через поколения. В этом плане воспитательное значение книги "Письма с фронта" невозможно переоценить. Здесь собраны свидетельства очевидцев, они правдиво раскрывают подвиг нашего народа, несут большой патриотический заряд», — сказал Кумпилов.

В ближайшее время сборники передадут во все школьные библиотеки, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.