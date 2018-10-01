Специалисты «РН-Краснодарнефтегаз» примут участие в финале конкурса «Лучший по профессии»

В Краснодарском крае на базе региональных предприятий «Роснефти» стартовал финальный этап корпоративного Смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии»

Конкурс проводят в четырнадцатый раз. Всего представлено 27 номинаций. Участники будут показывать свое мастерство в течение пяти дней. По итогам соревнований жюри определит победителей в каждой номинации.

Состязания в мастерстве пройдут по направлениям: «Нефтегазодобыча» на объектах компании «РН-Краснодарнефтегаз», «Нефтегазопереработка» — на предприятии «РН-Туапсинский НПЗ», «Нефтепродуктообеспечение» — на производственных площадках ПАО НК «Роснефть»-«Кубаньнефтепродукт» и ООО «РН-Морской Терминал Туапсе».

Всего примут участие около 1 тыс. конкурсантов из 105 дочерних обществ нефтяной компании. Они стали победителями локальных этапов смотра, сообщили в пресс-службе ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Организаторы конкурса рассказали, что число конкурсантов с каждым годом растет. Коллектив обновляется, приходят молодые специалисты, которые хотят себя проявить.

«Трудовые состязания помогают выявить не только умелых специалистов, но и целеустремленных людей», — пояснили в пресс-службе компании.

Команда ООО «РН-Краснодарнефтегаз» будет бороться за звание лучшей в направлении «Нефтегазодобыча» в одиннадцати основных рабочих и двух инженерно-технических специальностях.