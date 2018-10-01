Россиян переведут на новую накопительную пенсию без их согласия — РБК

Минфин и Центробанк решили автоматически переводить граждан на систему индивидуального пенсионного капитала

Россиян подключат к системе индивидуального пенсионного капитала, опираясь на ст. 158 ГК РФ (Форма сделок). В ней говорится о том, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Таким образом, Минфин и ЦБ могут автоматически подключать граждан к выплате взносов с зарплат в НПФ, для отказа надо будет писать заявление, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и на финансовом рынке.

Концепция ИПК предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться взносов.