В армавирском СИЗО сгорела котельная

Краснодарский край

Распечатать

В Армавире на территории СИЗО 29 сентября сгорела котельная

Сообщение о возгорании на улице Пугачева поступило в 2:40. На место происшествия выехали спасатели и установили, что горит кровля котельной.

В 2:51 пожар на площади 80 кв. метров локализовали. В 3:03 его удалось полностью ликвидировать. В тушении были задействованы 22 человека и четыре машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 28 сентября в Анапе сгорели два торговых ларька и гараж. 

Армавир МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Россиян переведут на новую накопительную пенсию без их согласия — РБК
В армавирском СИЗО сгорела котельная
На Кубани октябрь начнется с дождей
На Кубани сотрудник Росгвардии требовал деньги у мужчины за получение лицензии на оружие
Сенатора от Карачаево-Черкесии в ОАЭ заподозрили в махинациях при получении вида на жительство
Кубанские врачи провели операцию по удлинению руки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале