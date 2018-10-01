В армавирском СИЗО сгорела котельная

В Армавире на территории СИЗО 29 сентября сгорела котельная

Сообщение о возгорании на улице Пугачева поступило в 2:40. На место происшествия выехали спасатели и установили, что горит кровля котельной.

В 2:51 пожар на площади 80 кв. метров локализовали. В 3:03 его удалось полностью ликвидировать. В тушении были задействованы 22 человека и четыре машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.