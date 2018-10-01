В Сочи обсудили влияние нового закона о долевом строительстве на бизнес

В Сочи прошло заседание Координационного совета отделений (КСО) Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Южного федерального округа

В заседании приняли участие президент РСПП Александр Шохин, глава Краснодарского регионального отделения, сопредседатель координационного совета РСПП ЮФО Виктор Бударин, члены президиума делового совета ЕАЭС, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО, Агентства стратегических инициатив, предпринимательского и научно-образовательного сообщества.

Участники обсудили ситуацию на территории ЮФО в рамках реализации 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Специалисты считают, что поправки, внесенные в закон, отразились на работе бизнеса. По мнению экспертов, изменения правил работы на рынке долевого строительства вскоре могут коснуться и тех, кого они должны были защитить. Участники совета отметили, что отдельные положения закона привели к блокировке реализации части инвестиционно-строительных проектов. В итоге объемы строительства многоэтажек сократились.

Председатель комитета по строительству Краснодарского регионального отделения РСПП Игорь Головкин подтвердил, что на Кубани за первое полугодие ввели в эксплуатацию около 1,23 млн кв. метров жилья. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Он добавил, что цены на недвижимость в крае выросли на 5%.

Сопредседатель КСО РСПП Павел Лебедев пояснил, что непонятна и схема работы банков с застройщиками. Банки не дают четкого ответа, как они будут кредитовать такой бизнес, а застройщики не понимают из каких денег погашать долги.

Шохин рассказал о работе с правительством РФ по вопросам стимулирования инвестиций.

«Речь идет о том, чтобы инвестиционные проекты бизнеса были реализованы. Мы смотрим, как регуляторий влияет на это, какие новшества, существующие правила игры мешают их реализовать. И наоборот, что нужно сделать, чтобы эти проекты начали работать. Зачастую речь не идет о прямой государственной поддержке в виде налоговых послаблений. Существенным являются регуляторные ограничения и административные барьеры. Если их убрать, проекты будут реализованы», — сказал президент РСПП.

Бударин также сообщил, что вместе с центральным аппаратом РСПП продолжают работу по формированию региональных отделений в субъектах ЮФО. По его словам, этот вопрос еще в стадии решения в Астрахани и Калмыкии. Эту работу собираются завершить до Нового года. К этому времени планируют окончательно утвердить персональный состав координационного совета союза.

В завершении обсудили организацию в ЮФО регионального отделения арбитражного центра. Такие центры представляют собой учреждения, которые является правопреемниками Третейского суда РСПП, арбитражной комиссии при Московской бирже и Третейского суда Национальной ассоциации участников фондового рынка. Первые такие отделения открыли в Санкт-Петербурге, Красноярске и Саратове. В сентябре подписали распоряжение о создании Южного отделения. Его офисы откроют в каждом из субъектов ЮФО и СКФО. Уже утвержден список его арбитров и сотрудников.