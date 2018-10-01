В Краснодаре нашли тело студента колледжа

В Краснодаре 29 сентября на территории гуманитарно-технологического колледжа нашли тело студента

Тело молодого человека с признаками самоповешения нашли утром на спортивной площадке гуманитарно-технологического колледжа Краснодара на улице 1 мая.

Личность погибшего установили, это несовершеннолетний местный житель. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщила порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.