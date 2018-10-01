На набережной Сочи открыли светомузыкальный фонтан

Краснодарский край

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На Имеретинской набережной Олимпийского парка Сочи открыли светомузыкальный фонтан с огненным шоу

Общая стоимость работ составила 100 млн рублей, рассказали в пресс-службе холдинговой компании «Синдика», которая реализовала проект.

«Мы долго думали, что на этом месте должно появиться, хотели сделать подарок отдыхающим, жителям. Мы правильно сделали, что построили здесь светомузыкальный фонтан, который будет радовать людей», — сказал на церемонии открытия член Совета Федерации РФ, сенатор от Кабардино-Балкарской Республики, основатель холдинговой компании «Синдика» Арсен Каноков.

Светомузыкальное шоу будет проходить каждый день с 19:00 до 22:00.

Благоустройство Сочи
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