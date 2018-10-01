Адвокаты Михаила Беньяша задержали участников драки в Санкт-Петербурге

Защитники арестованного адвоката Михаила Беньяша Алексей Аванесян и Александр Валявский в Санкт-Петербурге разняли драку и задержали ее зачинщиков

Об этом в своем фейсбуке написала адвокат Марина Мошко. Защитники приехали в Санкт-Петербург на заседание неформального клуба адвокатов «Пражский клуб». На собрании обсуждали ситуацию с уголовным преследованием сочинского адвоката Михаила Беньяша.

По словам Мошко, Валявский и Аванесян защитили охранников отеля.

«Посетители отеля в нетрезвом состоянии устроили драку с охранниками. Наши коллеги защитили охранников», — пояснила она в комментариях к публикации.