Адвокаты Михаила Беньяша задержали участников драки в Санкт-Петербурге
Защитники арестованного адвоката Михаила Беньяша Алексей Аванесян и Александр Валявский в Санкт-Петербурге разняли драку и задержали ее зачинщиков
Об этом в своем фейсбуке написала адвокат Марина Мошко. Защитники приехали в Санкт-Петербург на заседание неформального клуба адвокатов «Пражский клуб». На собрании обсуждали ситуацию с уголовным преследованием сочинского адвоката Михаила Беньяша.
По словам Мошко, Валявский и Аванесян защитили охранников отеля.
«Посетители отеля в нетрезвом состоянии устроили драку с охранниками. Наши коллеги защитили охранников», — пояснила она в комментариях к публикации.
Как сообщали Юга.ру, 28 сентября Ленинский районный суд Краснодара арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша, подозреваемого в применении насилия к полицейскому. Защитники адвоката просили избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом — у Беньяша есть двухмесячный сын, и он не знает, где тот находится, так как его супруга на операции.
Подробности об уголовном преследовании Михаила Беньяша можно прочесть в материале портала Юга.ру.
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