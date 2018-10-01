Адвокаты Михаила Беньяша задержали участников драки в Санкт-Петербурге

Краснодарский край, Вся Россия

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Защитники арестованного адвоката Михаила Беньяша Алексей Аванесян и Александр Валявский в Санкт-Петербурге разняли драку и задержали ее зачинщиков

Об этом в своем фейсбуке написала адвокат Марина Мошко. Защитники приехали в Санкт-Петербург на заседание неформального клуба адвокатов «Пражский клуб». На собрании обсуждали ситуацию с уголовным преследованием сочинского адвоката Михаила Беньяша.

По словам Мошко, Валявский и Аванесян защитили охранников отеля.

«Посетители отеля в нетрезвом состоянии устроили драку с охранниками. Наши коллеги защитили охранников», — пояснила она в комментариях к публикации.

Как сообщали Юга.ру, 28 сентября Ленинский районный суд Краснодара арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша, подозреваемого в применении насилия к полицейскому. Защитники адвоката просили избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом — у Беньяша есть двухмесячный сын, и он не знает, где тот находится, так как его супруга на операции.

Подробности об уголовном преследовании Михаила Беньяша можно прочесть в материале портала Юга.ру.

Михаил Беньяш
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Адвокаты Михаила Беньяша задержали участников драки в Санкт-Петербурге
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