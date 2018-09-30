В Госдуме призвали рассказывать о вреде онанизма в школах

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что проблема подростковой мастурбации быстро распространяется и призвал бороться с ней на уровне образовательных учреждений и семьи

По словам Онищенко, с проблемой сталкиваются многие подростки. Ее решению, считает он, мешают «ханжество», замалчивание «проблем полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей.

«Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые», — сказал Онищенко радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметил, что подростков провоцирует к мастурбации размещаемая в интернете информация.

«Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам. Эта тема очень деликатная», — сказал он.

Онищенко считает, что рассказывать о проблеме можно в рамках уроков о половой грамотности.