В Госдуме призвали рассказывать о вреде онанизма в школах
Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что проблема подростковой мастурбации быстро распространяется и призвал бороться с ней на уровне образовательных учреждений и семьи
По словам Онищенко, с проблемой сталкиваются многие подростки. Ее решению, считает он, мешают «ханжество», замалчивание «проблем полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей.
«Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые», — сказал Онищенко радиостанции «Говорит Москва».
Депутат отметил, что подростков провоцирует к мастурбации размещаемая в интернете информация.
«Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам. Эта тема очень деликатная», — сказал он.
Онищенко считает, что рассказывать о проблеме можно в рамках уроков о половой грамотности.
«В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определенный к половому здоровью ребенка, как мальчика, так и девочки. Нужна работа с родителями, которые при нормальном отношении в семье, могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить», — сказал он.
По его мнению, рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в «гиперурбанизированных» регионах.
«Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, тот тут этим можно заниматься», — добавил Онищенко.
Издание отмечает, что в научной среде мнение о вреде онанизма встречает как поддержку, так и критику.
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