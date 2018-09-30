В Госдуме призвали рассказывать о вреде онанизма в школах

Вся Россия

Распечатать

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что проблема подростковой мастурбации быстро распространяется и призвал бороться с ней на уровне образовательных учреждений и семьи

По словам Онищенко, с проблемой сталкиваются многие подростки. Ее решению, считает он, мешают «ханжество», замалчивание «проблем полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей.

«Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые», — сказал Онищенко радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметил, что подростков провоцирует к мастурбации размещаемая в интернете информация.

«Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам. Эта тема очень деликатная», — сказал он.

Онищенко считает, что рассказывать о проблеме можно в рамках уроков о половой грамотности.

Читайте также:

«В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определенный к половому здоровью ребенка, как мальчика, так и девочки. Нужна работа с родителями, которые при нормальном отношении в семье, могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить», — сказал он.

По его мнению, рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в «гиперурбанизированных» регионах.

«Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, тот тут этим можно заниматься», — добавил Онищенко.

Издание отмечает, что в научной среде мнение о вреде онанизма встречает как поддержку, так и критику.

Образование Школа
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Урожай» и «Чайка» сыграли вничью в матче ПФЛ
«Армавир» отобрал победу у «Ротора» благодаря автоголу на 91-й минуте
«Сочи» разгромил «Чертаново», команды обогнали лидеров ФНЛ по количеству голов
Майкопская «Дружба» обыграла «Краснодар-3» в матче ПФЛ
«Краснодар» на своем поле разгромил «Динамо»
В Госдуме призвали рассказывать о вреде онанизма в школах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале