В Ростове открыли центр стерилизации бездомных собак «Собачий патруль»

В Ростове-на-Дону начала работу первая очередь Центра массовой стерилизации и вакцинации бездомных животных «Собачий патруль»

Центр работает на ул. Доватора, 142к. На безвозмездной основе собак стерилизуют, прививают от бешенства и через несколько дней отпускают. Собак с признаками породы, инвалидов, не способных выжить самостоятельно на улице, оставят в центре на более длительную передержку вплоть до поиска хозяев.

«Пока еженедельно мы будем принимать до 25 бездомных собак, бесплатно для кураторов их оперировать и оставлять на пятидневную реабилитацию. О востребованности центра говорит тот факт, что очередь к нам уже расписана до ноября», — рассказали создатели организации.

На создание первой очереди центра понадобилось около 4 млн рублей — средства учредителей, пожертвования, а также средства выигранного президентского гранта. Для поддержания работы в полном объеме необходимо около 200 тыс. ежемесячно. Средства принимаются на карту Сбербанка 4276 5204 9790 0569. Также в планах строительство второй очереди центра, что позволит стерилизовать до 8000 собак ежегодно.

Доставлять животных в центр будут бригады ловцов, но также бездомную собаку могут привести местные жители (подробности и контакты центра — в прикрепленной памятке).