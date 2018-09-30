В Ростове открыли центр стерилизации бездомных собак «Собачий патруль»
В Ростове-на-Дону начала работу первая очередь Центра массовой стерилизации и вакцинации бездомных животных «Собачий патруль»
Центр работает на ул. Доватора, 142к. На безвозмездной основе собак стерилизуют, прививают от бешенства и через несколько дней отпускают. Собак с признаками породы, инвалидов, не способных выжить самостоятельно на улице, оставят в центре на более длительную передержку вплоть до поиска хозяев.
«Пока еженедельно мы будем принимать до 25 бездомных собак, бесплатно для кураторов их оперировать и оставлять на пятидневную реабилитацию. О востребованности центра говорит тот факт, что очередь к нам уже расписана до ноября», — рассказали создатели организации.
На создание первой очереди центра понадобилось около 4 млн рублей — средства учредителей, пожертвования, а также средства выигранного президентского гранта. Для поддержания работы в полном объеме необходимо около 200 тыс. ежемесячно. Средства принимаются на карту Сбербанка 4276 5204 9790 0569. Также в планах строительство второй очереди центра, что позволит стерилизовать до 8000 собак ежегодно.
Доставлять животных в центр будут бригады ловцов, но также бездомную собаку могут привести местные жители (подробности и контакты центра — в прикрепленной памятке).
Как сообщали Юга.ру, «Собачий патруль» — проект по решению проблемы бездомных собак в Ростове путем создания центра массовой стерилизации и вакцинации. Его создатель — ростовский предприниматель Сергей Меньшиков. Изначально он вкладывал в проект собственные средства, потом к нему присоединились другие неравнодушные меценаты и зоозащитники, а благодаря предпринимателю Татьяне Шишкиной под помещение центра удалось получить участок в 50 соток и здание в 750 кв. метров. Для реконструкции и оборудования здания Меньшиков собирал деньги на различных краудфандинговых платформах, на это ушло около полутора лет.
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