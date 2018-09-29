В Сочи из-за камня на железнодорожных путях опоздал электропоезд
Краснодарский край Маша Волобуева
В Сочи 29 сентября с железнодорожных путей убрали крупногабаритный камень
Он упал с горы на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель. Из-за этого на 24 минуты задержался электропоезд.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, движение поездов на этом перегоне восстановлено.
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