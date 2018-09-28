Реактивный снаряд упал у села в Ингушетии во время учений в Северной Осетии

В километре от села Джейрах в Джейрахском районе Ингушетии упал боеприпас

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что запущенный во время учений в соседней Северной Осетии снаряд отклонился от траектории.

«При выполнении упражнений плановых стрельб подразделения реактивных систем залпового огня на полигоне "Тарское" в Северной Осетии один из боеприпасов отклонился от траектории и упал без подрыва на удалении более одного километра от сельского поселения Джейрах. Снаряд в боевой режим не взводился», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что боеприпас не представлял угрозы населению. Он был оперативно утилизирован саперным подразделением соединения. Причины инцидента устанавливает комиссия Южного военного округа.

Источник «Интерфакса» рассказал, что снаряд на пастбищной территории нашли местные жители.

В свою очередь замглавы Джейрахского района Джамали Евкуров сообщил агентству ТАСС, что снаряд упал у здания РОВД.

«Две ракеты прилетели, одна взорвалась, вторая не взорвалась, просто упала возле РОВД. Эвакуировали где-то 300 человек, снаряды подорвали, никто не пострадал. На месте работали правоохранительные органы, МЧС, администрация района, представители силовых структур, саперы», — сказал Евкуров.

По его словам, сейчас обстановка в районе спокойная.