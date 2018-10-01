Завод CLAAS открыл в Краснодаре класс дуального обучения

В Краснодаре 1 октября производитель сельхозтехники CLAAS открыл класс дуального обучения

Первыми участниками пилотного проекта станут десять студентов Тихорецкого индустриального техникума, в следующем году к ним присоединятся учащиеся Краснодарского машиностроительного колледжа.

Класс для обучения находится на территории завода. Занятия будут проходить в специальных аудиториях, оснащенных современными станками и металлообрабатывающим оборудованием. Студенты будут не только изучать теорию, но и получат практические навыки работы, а также адаптируются к корпоративной культуре производства.

После обучения вместе с дипломами своих учебных заведений студенты получат сертификаты немецкого образца о прохождении обучения на заводе CLAAS.

«Наш проект дуального обучения уникален не только для Краснодарского края и ЮФО, но и для России в целом. Мы одна из первых компаний, которая реализовала его в подобных масштабах. К слову, инвестиции в проект составили более 20 млн рублей», — отметил генеральный директор завода CLAAS Ральф Бендиш.

Проект стал результатом сотрудничества администрации Краснодарского края, Российско-германской внешнеторговой палаты и двух машиностроительных колледжей.