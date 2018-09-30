В Новокубанске отпраздновали день образования района

В Новокубанском районе состоялся праздник, посвященный 94–ой годовщине образования района и 151–ой годовщине основания Новокубанска

Праздничное мероприятие посетили депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания Краснодарского края и Совета муниципльного образования Новокубанский район, руководители организаций, почетные гости и представители сельских поселений.

Праздник начался 28 сентября с торжественного приема главы Новокубанского района Александра Гомодина. После поздравлений от официальных лиц состоялась церемония награждения тружеников района. На «Аллее Славы» Новокубанского района появились новые портреты его заслуженных жителей.

На следующий день на Центральной площади Новокубанска прошло конкурсное шествие делегаций предприятий района. После в парке культуры и отдыха начали работу тематические площадки: патритическая, библиотечная, детская, молодежная, спортивная, национальная, техническая, историческая, кулинарная, инвестиционная, декоративно-прикладная и арт-площадка. Горожанам представили казачьи песни, игры и декоративно-прикладные выставки.

На Площади искусств выступил Александр Гомодин, который поздравил местных жителей с праздником напомнил про историю района.

«В далеком 1867 году после окончания Кавказской войны на левом берегу Кубани возникли первые поселения, ставшие городом Новокубанском. С тех пор прошло много времени, район и город выросли», — сказал глава района.

На праздновании власти района выразили благодарность ветерану и жителю Новокубанска Василию Хархану, который принимал участие в освобождении Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие завершил праздничный концерт «Земля, где мы живем», а также фейерверк и «Диджей-ШОУ».