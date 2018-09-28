В Адыгее число зарегистрированных безработных за год уменьшилось на 10%

В Адыгее уровень зарегистрированной безработицы за полгода снизился до 1%

Это более 2 тыс. человек, зарегистрированных в качестве безработных. Показатель на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом численность занятого населения увеличилась на 0,2% и составила 182,9 тыс. человек. С помощью органов службы занятости работу получили более 1,5 тыс. человек, сообщила начальник УГСЗН РА Галина Цыганкова.

По ее словам, особое внимание уделяют увеличению уровня занятости людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Для каждого обратившегося в службу находят индивидуальный подход. По уровню занятости инвалидов Адыгея занимает третье место в ЮФО. Всего на предприятиях республики работают более 8 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил систематизировать работу в этом направлении, активизировать взаимодействие с работодателями по предоставлению объективных сведений о вакансиях, в том числе и на ресурсе «Работа в России». По его мнению, необходимо эффективно использовать возможности дополнительного образования, которое дает безработным реальный шанс получить новую востребованную специальность. Актуальными остаются и вопросы формирования программ среднего профессионального обучения с учетом ситуации на рынке труда.

«Снижение уровня безработицы — одно из приоритетных направлений деятельности республиканской власти, которое включает комплекс принимаемых мер в разных сферах жизни и является индикатором работы в целом», — добавил глава республики.