В Анапе сгорели два торговых ларька и гараж

Краснодарский край

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В Анапе на улице Чехова, 28 произошел пожар в торговых павильонах

Сообщение о возгорании поступило в 13:03. На место происшествия выехали спасатели и установили, что горят два павильона и прилегающий к ним гараж. В 13:44 пламя локализовали на площади 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 14:10 пожар полностью потушили. Эвакуацию не проводили. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 16 человек и четыре машины.

Анапа МЧС Пожары
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