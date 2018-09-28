В Анапе сгорели два торговых ларька и гараж

В Анапе на улице Чехова, 28 произошел пожар в торговых павильонах

Сообщение о возгорании поступило в 13:03. На место происшествия выехали спасатели и установили, что горят два павильона и прилегающий к ним гараж. В 13:44 пламя локализовали на площади 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 14:10 пожар полностью потушили. Эвакуацию не проводили. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 16 человек и четыре машины.