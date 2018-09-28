В Чечне девочка упала и сломала позвоночник при попытке сделать селфи

В Грозном 13-летняя девочка получила травму, делая селфи

Девочка пыталась сделать селфи, сорвалась и упала с высоты на бетонную плиту. Ее доставили в больницу, где диагностировали перелом позвоночника. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Чеченской Республики.

По факту травмирования назначили проверку. В ведомстве считают, что ребенок пострадал из-за невнимательности девочки и родителей.