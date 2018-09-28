В Чечне девочка упала и сломала позвоночник при попытке сделать селфи

Чечня

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В Грозном 13-летняя девочка получила травму, делая селфи

Девочка пыталась сделать селфи, сорвалась и упала с высоты на бетонную плиту. Ее доставили в больницу, где диагностировали перелом позвоночника. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Чеченской Республики. 

По факту травмирования назначили проверку. В ведомстве считают, что ребенок пострадал из-за невнимательности девочки и родителей. 

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Как сообщали Юга.ру, в феврале подросток в Северском районе залез на крышу вагона, чтобы сделать селфи, и погиб от удара током. 

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