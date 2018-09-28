В Геленджике в ноябре пройдет Международный фестиваль гуманной педагогики «Зерна»

В Kempinski Grand Hotel Gelendzhik со 2 по 7 ноября пройдет Пятый международный фестиваль гуманной педагогики «Зерна»

Событие посетят около тысячи участников из регионов России и ближнего зарубежья. Ранее фестиваль назывался «Фейерверк уроков жизни». Специальными гостями станут Иван Охлобыстин, Вадим Демчог, Вера Полозкова, Дина Корзун.

«С 2013 года мы собираем на одной площадке легендарных учителей, чтобы воплощать в реальность мечты о счастливом будущем детей. Мы стремимся дать детям лучшее образование и воспитание. Мечтаем видеть их счастливыми и успешными. Поэтому вместе с детьми мы приглашаем на фестиваль мам и пап, бабушек и дедушек, учителей и учеников. Чтобы с любовью создавать питательную среду для расцветания в нас и наших детях самых лучших качеств Человека. Учиться быть творческими и счастливыми друг с другом и делать мир вокруг себя лучше», — сообщает пресс-служба фестиваля.

Среди спикеров значатся: доктор психологических наук Шалва Амонашвили; педагог-новатор, член Российской академии образования, основатель и директор экспериментальной общеобразовательной школы интернатного типа Михаил Щетинин; специалист по семейной и детской психотерапии, президент медицинской корпорации «БРАНТ» Марина Таргакова; президент ассоциации общественных объединений «Международный центр гуманной педагогики», доктор психологических наук, директор и научный руководитель детской художественной студии «Басти Бубу» Паата Амонашвили.