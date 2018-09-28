В Сочи распустилась горная камелия

Краснодарский край

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В сочинском парке «Дендрарий» зацвела сазанка — горная камелия

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У растения много названий, одно из которых «цветок осеннего солнца». 

«На октябрь и ноябрь приходится пик цветения горной камелии. Посетители "Дендрария" уже любуются ее первыми цветами. Они крупные, до 7 см в диаметре, нежные, похожие на цветы шиповника и чайного куста», — рассказали 28 сентября в пресс-службе Сочинского национального парка. 

Это растение родом из Японии. Там его можно встретить на островах Косю и Окинава. Горная камелия представляет собой дерево до 5 метров в высоту. 

Период цветения камелии продлится до конца ноября. Затем начнет цвести японская камелия. Предположительно, в «Дендрарии» она распустится в декабре. Цветение будет длиться до конца мая.

Растениеводство Сочи Экология
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