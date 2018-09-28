В КубГМУ провели соревнования по первой помощи и психологической поддержке
В Кубанском государственном медицинском университете 26 сентября провели соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке среди студентов
В мероприятии приняли участие 18 команд, состоящих из представителей всех факультетов вуза. На церемонии открытия выступили замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении РФ Артем Тарасенко, ректор КубГМУ Сергей Алексеенко и заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Сергей Линченко, сообщили в пресс-службе вуза.
На первом этапе соревнований участники прошли тестирование, которое включало 30 вопросов по первой помощи и 30 вопросов по психологической поддержке. На прохождение этапа предоставили один час.
Второй этап проходил в форме эстафеты на территории спортивной площадки. Команды оказывали первую помощь условным пострадавшим с различными травмами и острыми стрессовыми реакциями за 16 минут. Каждый участник вначале должен был провести базовую сердечно-легочную реанимацию на манекене, оказать помощь человеку с пневмотораксом и реакцией страха, помочь условному пострадавшему с кровотечением и истероидной реакцией, перевести пациента с признаками дыхания, но без сознания в восстановительное положение.
Судейская коллегия состояла из профессорско-преподавательского состава кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф и членов студенческого спасательного отряда КубГМУ. Условными пострадавшими были студенты-спасатели и волонтеры вуза. Главным судьей соревнований стал внештатный специалист по первой помощи минздрава края Андрей Колодкин.
По итогам соревнований третье место разделили между собой команды «Карамельки» третьего курса фармацевтического факультета и Red Cross третьего курса стоматологического факультета. Второе место завоевала команда «Пульс» третьего курса педиатрического факультета. Победу одержала команда «Девять-один-один» третьего курса лечебного факультета. Победители и призеры получили грамоты и медали, а также подарки от профкома студентов и студенческого спасательного отряда КубГМУ.
Параллельно со вторым этапом соревнований на площадке перед морфологическим корпусом все желающие могли ознакомиться с устройством и оборудованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В». Также можно было посмотреть на телемедицинский комплекс, который находится на постоянном дежурстве в Региональном центре медицины катастроф краевого минздрава.
В это же время объявили дополнительный конкурс на проведение самой длительной и качественной сердечно-легочной реанимации. Кубок победителя получил студент второго курса медико-профилактического факультета Даниил Гончаров.
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