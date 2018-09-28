В КубГМУ провели соревнования по первой помощи и психологической поддержке

В Кубанском государственном медицинском университете 26 сентября провели соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке среди студентов

В мероприятии приняли участие 18 команд, состоящих из представителей всех факультетов вуза. На церемонии открытия выступили замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении РФ Артем Тарасенко, ректор КубГМУ Сергей Алексеенко и заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Сергей Линченко, сообщили в пресс-службе вуза.

На первом этапе соревнований участники прошли тестирование, которое включало 30 вопросов по первой помощи и 30 вопросов по психологической поддержке. На прохождение этапа предоставили один час.

Второй этап проходил в форме эстафеты на территории спортивной площадки. Команды оказывали первую помощь условным пострадавшим с различными травмами и острыми стрессовыми реакциями за 16 минут. Каждый участник вначале должен был провести базовую сердечно-легочную реанимацию на манекене, оказать помощь человеку с пневмотораксом и реакцией страха, помочь условному пострадавшему с кровотечением и истероидной реакцией, перевести пациента с признаками дыхания, но без сознания в восстановительное положение.