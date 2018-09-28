В Краснодаре двое мужчин попытались получить 20 млн рублей от компаньона за непривлечение его к уголовной ответственности

В Краснодаре двоим мужчинам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

По версии следствия, в марте полиция возбудила уголовное дело о хищении денег у дольщиков пяти трехэтажных домов в поселке Пригородном. Правоохранители провели проверку в отношении одного из соучредителей организации и отказали в возбуждении дела.

Второй 43-летний соучредитель узнал об этом и решил обмануть своего компаньона. Он попросил у мужчины 20 млн рублей, пообещав помочь ему избежать уголовной ответственности. Также злоумышленник привлек своего 35-летнего знакомого юриста, который согласился участвовать в преступлении.

Мужчины несколько раз встретились в июне и убедили соучредителя передать им деньги. Они заявляли, что могут заплатить полицейским, не осведомленным об этом, за непривлечение к уголовной ответственности. Мужчина согласился, но сообщил об этом следователям.

Соучредитель передал 5 млн рублей злоумышленникам 15 июня, после чего оперативные сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали их.

Мужчин обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Один из подозреваемых находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.