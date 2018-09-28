Чемпион «Формулы-1» испытал аттракционы «Сочи Парка»

Обладатель Гран-при «Формулы-1», ныне комментатор и эксперт британского канала Sky Sports Джонни Херберт прокатился на американских горках в «Сочи Парке»

Херберт, известный своими победами в 1987, 1991, 2008 годах, в тандеме со съемочной группой канала Sky Sports готовит сюжет о Сочи. Одной из локаций для съемок стал «Сочи Парк»: журналисты решили прокатить экс-пилота «Формулы-1» на экстремальной американской горке «Змей Горыныч».

«Когда мне предложили прокатиться на самой длинной горке в России, стало очень интересно. Не мог не попробовать, хотя обычно отказываюсь от аттракционов — меня на них укачивает», — признался британский спортсмен.

По словам Херберта, ему сложно сравнить трассу «Формулы-1» с треком «Змея Горыныча».

«В "Формулы-1" для меня все понятно, привычно и ровно, а ваш Горыныч так лихо закручен! Даже немного горд собой, что сделал это!» — сказал Херберт.