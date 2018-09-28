Краснодарский застройщик АСК принял участие в форуме недвижимости

Группа компаний АСК приняла участие в международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate

Мероприятие прошло с 19 по 21 сентября в Москве. На форуме обсудили изменения на российском рынке девелопмента, международный опыт, комплексное развитие территорий и создание комфортной среды при реализации проектов, сообщили в пресс-службе компании.

«Ознакомившись с проектами, представленными коллегами, мы убедились, что концепции благоустройства жилых комплексов, реализуемые АСК, идут в ногу со временем. В своих проектах мы используем последние тенденции благоустройства среды, которые применяют в Москве», — рассказала гендиректор АСК Инна Шестаченко.

Она отметила, что с прошлого года компания применяет новую стратегию по улучшенному благоустройству жилых комплексов. Она предполагает зонирование дворовых территорий для жильцов разных возрастов. Например, для детей от двух до пяти лет устанавливают современные и безопасные игровые комплексы, для подростков и взрослых — площадки с тренажерами и воркаут-зоной, места комфортного отдыха.

Шестаченко пояснила, что компания взаимодействует с клиентами на этапе подбора квартиры и оформления сделки. Как показали исследования, представленные на форуме, по сравнению с коллегами из других регионов страны, отдел продаж АСК — один из клиентоориентированных в России.

«Например, на одной из сессий форума озвучили результаты исследования качества телефонных переговоров с клиентами. В среднем в Москве и Санкт-Петербурге современные стандарты телефонных переговоров выполняются на 35-40%. В компании АСК этот показатель достигает значения в 75-80%. Это является одним из самых лучших в стране», — уточнила гендиректор компании.

По ее словам, высокое качество работы call-центра и службы продаж компании подтверждает и независимый аудит. Его периодически проводят как крупные консалтинговые компании в сфере недвижимости, так и собственная служба маркетинга АСК.

Шестаченко добавила, что в службе продаж АСК трудится более 60 сотрудников, есть собственный ипотечный отдел и бизнес-тренер. Любой человек может получить бесплатную качественную консультацию по телефону, в интернете или заказать обратный звонок.

«В отделе продаж можно бесплатно подать заявку на ипотечный кредит сразу в несколько банков. Срок принятия решения по заявке в этом случае иногда даже быстрее, чем при обращении клиента напрямую в банк», — заключила гендиректор компании.