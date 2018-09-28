В Адыгее в детских лагерях изменят продолжительность потоков и количество смен

В 2019 году в летних загородных лагерях Адыгеи планируют сократить число потоков с увеличением численности отдыхающих

С таким предложением выступили специалисты после проведенного мониторинга мнений родителей, которые забирают детей раньше окончания смены.

«Нововведение позволит снизить число досрочных выездов детей из-за погоды в первом потоке и необходимости подготовке к школе — в четвертом», — сказал министр труда и социального развития республики Джанбеч Мирза.

В результате министерство труда и соцразвития предлагает изменить продолжительность потоков и организовать три смены. По результатам опроса, большинство родителей поддержало эту инициативу.

Глава Адыгеи поручил усилить культурно-познавательную работу для детей, задействовать все учреждения культуры при проведении следующей кампании. По мнению Кумпилова, в летних лагерях важно использовать интерактивные формы работы с детьми для профилактических мероприятий по пожарной безопасности, изучению правил дорожного движения. Кроме того, глава республики поручил найти возможности для удовлетворения всех заявок на получение путевок в детские лагеря отдыха.

Всего различными формами отдыха и оздоровления летом было охвачено около 32 тыс. детей. Это почти на 10 тыс. человек больше, чем в 2017 году. Такой результат достигли за счет активного использования малозатратных форм отдыха по месту жительства детей. Большое число школьников летом побывало в 93-х организациях отдыха, в том числе в четырех загородных лагерях региона. Кроме того, детей республики принимали два лагеря на черноморском побережье Краснодарского края.