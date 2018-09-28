В Белореченском районе загорелась цистерна с бензином

Краснодарский край

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В Белореченском районе утром 28 сентября потушили горящую цистерну с бензином

Сообщение о возгорании в районе железнодорожной станции «Комсомольская» в поселке Молодежном поступило в 5:10. Там загорелась головная железнодорожная цистерна с бензином. Цистерна отцеплена от состава.

Из 15 ближайших частных домов эвакуировали 45 человек (среди них было 15 детей). Их перевели в сельский дом культуры в станице Черниговской.

В 5:51 огонь локализовали, в 6:01 — потушили. Для ликвидации пожара привлекли 27 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Белореченский район МЧС Пожары
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