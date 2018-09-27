В Северной Осетии полицейский потушил пожар в квартире многодетной семьи

Северная Осетия

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В Моздокском районе Северной Осетии полицейский Мурат Кошароков помог потушить квартиру многодетной семьи

В день ЧП в квартире находилась женщина и трое детей. Пожар начался на кухне. Очаг возгорания находился под газовой колонкой — в огне были шланги и провода. Женщина отправила двух старших детей на улицу, а сама взяла младшую дочь и попыталась потушить пламя.

Однако это у нее не получилось и она выбежала на улицу. В это время мимо проходил Кошароков. Он услышал крик и зашел в горящую квартиру. Полицейский самостоятельно потушил пожар.

После этого хозяева квартиры вызвали газовую службу для проверки оборудования, сообщает 27 сентября пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Пожары Полиция
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