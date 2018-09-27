В Краснодаре двоих парней осудили за убийство на улице Красноармейской

В Краснодаре вынесли приговор двоим молодым людям, которые убили парня в 2016 году на улице Красноармейской

Краснодарский краевой суд признал 21-летнего парня виновным по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пять лет из которых он проведет в тюрьме, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Его 23-летнего друга приговорили по ч. 3 ст. 30, п. «а,ж,и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, 3 сентября 2016 года пьяный юноша спровоцировал конфликт, задев одного из отдыхавших в клубе за плечо. После этого обе компании вышли на улицу. Во время ссоры нарушитель ножом ударил 18-летнего оппонента в живот. Увидев происходящее, 19-летний друг пострадавшего попытался пресечь действия злоумышленника. В ответ на это обвиняемый, переключившись на него, ударил второго оппонента ножом в грудь. Затем второй соучастник толкнул в спину 18-летнего потерпевшего по направлению к вооруженному ножом краснодарцу, в результате последний ударил молодого человека ножом еще три раза. Обоих пострадавших госпитализировали, 19-летний умер в больнице в тот же день.

В сентябре 2017 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Краснодарский краевой суд. Обвиняемые находились под стражей, свою вину они не признали.