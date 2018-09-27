На Кубани прогнозируют заморозки до -2 °С

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение из-за понижения температуры ниже нуля

По данным Ростовского ГМЦ, во второй половине ночи и утром 28 сентября на востоке и предгорных районах Кубани ожидаются заморозки до -2 °С в воздухе и на поверхности почвы.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре к концу рабочей недели синоптики прогнозируют похолодание, ночью возможно понижение температуры до 5 °С.

Как писали Юга.ру, 26 сентября в горах Сочи пошел первый снег.