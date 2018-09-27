На Кубани при столкновении «Газели», грузовика и автобуса пострадали двое

Краснодарский край

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В Северском районе 26 сентября произошла авария с участием трех машин, в которой пострадали два человека

ДТП произошло в 17:00 в районе 52-го километра на трассе Краснодар — Верхнебаканский. 

По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика MAN с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Газель». В результате удара «Газель» столкнулась с автобусом. 

Водитель «Газели» и его 33-летняя пассажирка получили травмы. Полиция устанавливает детали произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, 26 сентября в Туапсинском районе столкнулись два грузовика, пострадавших нет. 

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