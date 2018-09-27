В Армавире два вооруженных человека в медицинских масках ограбили продуктовый магазин

В Армавире люди в масках ограбили продуктовый магазин

По предварительной информации, парень и девушка в медицинских масках ворвались в продуктовый магазин и, угрожая ножом, похитили из кассы 40 тыс. рублей. Продавец успела нажать тревожную кнопку вызова полиции.

На место приехали сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии Армавира и задержали 21-летнюю девушку. Спустя некоторое время установили личность второго нападавшего — им оказался 20-летний местный житель. Молодых людей доставили в отдел полиции. Похищенные деньги нашли при личном досмотре парня, их вернули владельцу.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.