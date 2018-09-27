В Анапе нашли пропавших подростков

Краснодарский край

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Полицейские в Анапе вечером 25 сентября нашли пропавших детей

Школьников передали родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, девочка ушла из дома 23 сентября. На следующий день пропал мальчик. Он вышел со школы, но домой не вернулся.

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