В Анапе нашли пропавших подростков

Полицейские в Анапе вечером 25 сентября нашли пропавших детей

Школьников передали родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, девочка ушла из дома 23 сентября. На следующий день пропал мальчик. Он вышел со школы, но домой не вернулся.